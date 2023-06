Clemens und Schindler erreichen Achtelfinale der Team-WM

Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens (39) und Martin Schindler (26) haben das Achtelfinale der Team-WM in Frankfurt/Main erreicht.

Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens (39) und Martin Schindler (26) haben das Achtelfinale der Team-WM in Frankfurt/Main erreicht. Auch das zweite und letzte Duell in der Gruppenphase gegen Japan entschieden die beiden Deutschen mit 4:0 für sich. Zuvor hatten WM-Halbfinalist Clemens und Schindler bereits mühelos gegen Hongkong gewonnen.

Am Samstag kämpfen die 16 verbliebenen Duos weiter um den Titel, die letzten drei Runden finden am Sonntag statt. Die Topnationen England, Schottland, Wales und Niederlande waren direkt für die K.o.-Runde qualifiziert und steigen erst Samstag in das Turnier ein. Da die Gruppensieger frei zugelost werden, droht auch Clemens und Schindler ein Aufeinandertreffen mit Peter Wright (Schottland) oder Gerwyn Price (Wales).