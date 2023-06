DFB-Team in Einzelkritik nach Polen-Pleite - Thiaw überzeugt, Kimmich urlaubsreif

ANTONIO RÜDIGER: An ihm lag es nicht, dass die deutsche Elf wieder nicht gewinnen konnte. Hinten ohne Fehler. Spielte zudem einige richtig gute Bälle in die Tiefe. Die Kollegen machten aber zu wenig draus. SPORT1-Note: 3

MALICK THIAW (bis 87.): Einziger Lichtblick in der Abwehr! Bei seinem Debüt war von Nervosität keine Spur. Der Ex-Schalker setzte gleich mal ein Zeichen und grätschte Starstürmer Lewandowski um (7.). Lief Blaszczykowski gut ab (13.) und stellte im entscheidenden Moment den Fuß in einen Milik-Schuss (64.). Zeigte sich bissig und spielte auch mutige Bälle mit dem Außenrist. Fast hätte der frühere Schalke-Profi sogar noch getroffen (79.). Sehr reife Vorstellung für einen Debütanten! SPORT1-Note: 2

Note 5 für Kehrer und Henrichs

BENJAMIN HENRICHS (bis 68.): Rutschte in die Startelf und überzeugte nicht. Zog oft in Richtung Strafraum, machte dadurch die Räume eng und stand Musiala bisweilen auf den Füßen. Sein letzter Ball kam zudem selten an. Kreierte kaum Torchancen. Schwach! SPORT1-Note: 5

Kimmich urlaubsreif

EMRE CAN: Ab und an fahrig und bei polnischem Ballbesitz auch nicht immer sattelfest. War nicht der erhoffte Stabilisator im Mittelfeld, auch wenn seine Zuspiele meistens ihr Ziel fanden. SPORT1 -Note: 4

Ab 80. LEON GORETZKA: Ersetzte Kimmich in den Schlussminuten. Starker Kopfball in der 90. Minute. Fast hätte er die Niederlage verhindert. Keine Bewertung

FLORIAN WIRTZ (bis 80.): In Leverkusen überragend, in der Nationalmannschaft noch im Findungsmodus. Blieb einmal mehr blass und traf, wenn er mal in einer gefährlichen Zone an den Ball gelangte, sehr häufig die falsche Entscheidung. Klare Sache: Will Wirtz in einem Jahr bei der Heim-EM Stammspieler sein, muss deutlich mehr von dem Shootingstar kommen. SPORT1-Note: 5