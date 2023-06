Anzeige

EM-Quali: Wildes Drama! Kuntz jubelt mit Türkei - Mbappé trifft bei Frankreich Wildes Drama um Kuntz und die Türkei

Stefan Kuntz und die Türkei sind neuer Tabellenführer © IMAGO/Slavko Midzor/PIXSELL/SID/IMAGO/Slavko Midzor/PIXSELL

SID

Stefan Kuntz und die Türkei jubeln nach einem Drama in der EM-Qualifikation. England und Frankreich marschieren souverän.

Trainer Stefan Kuntz hat mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft im Rennen um ein Ticket für die EM 2024 in seinem Heimatland vorerst die Führung übernommen - aber längst nicht so souverän wie Vize-Weltmeister Frankreich und England.

Das Kuntz-Team setzte sich in Riga in letzter Minute mit 3:2 (1:0) gegen Lettland durch und übernahm in der Gruppe D Platz eins.

Allerdings hat der WM-Dritte Kroatien, der am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) im Finale der Nations League auf Spanien trifft, ein Spiel weniger absolviert und liegt nur zwei Punkte zurück. Wales ist nach dem 2:4 (1:2) gegen Armenien Dritter.

Frankreich siegte beim Weltranglisten-201. Gibraltar mit 3:0 (2:0) und führt mit neun Punkten die Gruppe B ebenso souverän an wie die Engländer nach ihrem 4:0 (3:0) auf Malta die Gruppe C. Auch die Schweizer sind in der Gruppe I nach dem mühsamen 2:1 (2:0) in Andorra mit der Maximalausbeute Spitzenreiter.

Debütant Abdülkerim Bardakci (22.) erzielte etwas überraschend das 1:0 für die Türken, die zunächst Probleme hatten. Das vermeintliche 2:0 durch Ferdi Kadioglu (39.) wurde nach Videobeweis wegen eines Fouls zurückgenommen. Eduards Emsis (51.) glich aus, doch Cengiz Ünder (61.) traf zum 2:1. In der turbulenten Schlussphase sicherte Irfan Kahveci (90.+5) nach dem erneuten Ausgleich durch Kristers Tobers (90.+4) dem Kuntz-Team doch noch den zweiten Sieg.

Frankreich und England souverän

Olivier Giroud brachte Frankreich schon in der dritten Minute in Führung, WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe erhöhte kurz vor der Pause per Handelfmeter (45.+3), zudem traf Aymen Mouelhi (78.) ins eigene Tor. Zweiter ist Ex-Europameister Griechenland nach dem 2:1 (1:1) gegen Irland.

Ein Eigentor von Fernando Apap (9.) ebnete früh den Weg für die Three Lions. Trent Alexander-Arnold (28.), Rekordtorjäger Harry Kane mit seinem 56. Länderspieltor (31., Foulelfmeter) und Callum Wilson (83., Handelfmeter) sorgten für den standesgemäßen Sieg. Die ersten Punkte holte die Ukraine, die vier Tage nach dem 3:3 gegen die deutsche Nationalmannschaft in Bremen 3:2 (0:2) in Nordmazedonien siegte.

Die Eidgenossen führten durch Treffer von Remo Freuler (7.) und Zeki Amdouni (33.) schnell mit 2:0. Marcio Vieira (67.) verkürzte. Rumänien liegt nach dem 0:0 im Kosovo zwei Punkte zurück. Belarus wartet nach dem 1:2 (1:0) gegen Israel in Budapest weiter auf den ersten Punktgewinn.

