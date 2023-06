Anzeige

Darts: Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen ohne Legverlust im Achtelfinale des World Cup of Darts Deutschland weiter makellos

Schindler streicht Rammstein-Song

Deutschland gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel beim World Cup of Darts. Dabei bleiben Martin Schindler und Gabriel Clemens im Turnierverlauf ohne Legverlust.

Martin Schindler und Gabriel Clemens spielen bisher das perfekte Turnier.

Nach dem 4:0-Auftaktsieg beim World Cup of Darts gegen Hongkong am Donnerstag, konnte das deutsche Duo auch am Freitagabend an die exzellente Leistung anknüpfen und Japan um Jun Matsuda und Tomoya Goto ebenfalls mit 4:0 besiegen.

Schindler freute sich nach der Partie, die zeitgleich den sicheren Achtelfinaleinzug bedeutete: „Wir sind durch! Es gäbe keine Worte, die das beschreiben würden, wenn Deutschland den World Cup gewinnen würde. Es gibt auch andere gute Nationen, aber wir glauben an uns!“

Schindler und Clemens im Achtelfinale

Auch Clemens sollte in der Frankfurter Eissporthalle noch zu Wort kommen. Im Interview auf der Bühne sagte der Saarländer nach dem Match jedoch nur: „Ich habe die Frage nicht verstanden.“ Die heimischen Fans stimmten zu laut „Deutschlaand, Deutschlaaand“ an und ließen den reibungslosen Ablauf des Interviews kaum zu.

Im abschließenden Gruppenspiel reichte den beiden besten Deutschen ein Average von nur 84.68 Punkten, um den Achtelfinaleinzug zu sichern. Polen hatte zuvor bereits am frühen Abend beim Doppel-Weltrekord über 30 Punkte im Schnitt besser gespielt.

Auf wen Martin Schindler und Gabriel Clemens im Achtelfinale treffen, entscheidet sich erst in der Auslosung nach dem Ende der Gruppenphase am späten Freitagabend. Das einzige Team, das wie Deutschland ebenfalls bisher ohne Legverlust blieb, ist Titelverteidiger Australien mit Damon Heta und Simon Whitlock.

Gurney und Dolan raus

Ein packendes Spiel lieferten sich zudem Italien und Schweden. In einem Last-Leg-Decider, der nicht nur über den Spielausgang, sondern auch über das Weiterkommen in das Achtelfinale entschied, stand Italien auf 40 Punkten Rest. Doch Schweden checkte ein 103-High-Finish und konnte sich den Einzug in das Achtelfinale sichern.

Auch einigermaßen überraschend kämpften sich die Philippinen in die K.o.-Phase vor. Nach Siegen über Singapur um Legende Paul Lim, aber auch vor allem gegen Tschechien um Talent Adam Gawlas und Karel Sedlacek, treten Christian Perez und Lourence Ilagan am Samstag im Achtelfinale an.

Enttäuschend war dagegen der Auftritt Nordirlands. Durch den Sieg der Franzosen über die Ukraine müssen Daryl Gurney und Brendan Dolan somit als an Position acht gesetztes Team bereits vorzeitig die Heimreise antreten.