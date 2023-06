Favoritenschreck Ulm deutscher Basketballmeister

Yago & Co. lassen die Ulmer Fans jubeln © IMAGO/H. Langer/SID/IMAGO/H. Langer

Erstmals in der Vereinsgeschichte hat ratiopharm Ulm die deutsche Meisterschaft im Basketball gewonnen. Der Favoritenschreck gewann in den Play-offs der Bundesliga (BBL) das vierte Finale gegen die Telekom Baskets Bonn am Freitagabend 74:70 (43:41) und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich.