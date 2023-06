Stimmung zu Mbappé bei PSG kippt! Experten unken: "Wird zur Trennung kommen!"

In seiner Heimat gilt Kylian Mbappé als heilig.

Die Nachricht, dass Mbappé die einjährige Option in seinem Vertrag bei Paris Saint Germain nicht ziehen und spätestens seinen Verein im Sommer 2024 verlassen mag, sorgt für mächtig Irritationen und Ärger.

„Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll von all diesen Stars, die dermaßen empfindlich sind, erklärte Christophe Dugarry, der 1998 mit der Equipe tricolore Weltmeister wurde und heute Experte beim Radio-Sender RMC Sport tätig ist.

„Kylian sollte aufhören mit seinem Ego“

„Man kann seinen Vorstand ja anrufen und das intern regeln statt einen Brief zu schreiben - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die französische Nationalmannschaft beisammen ist. Das ist ungeschickt, das ist alles andere als stilvoll“, so Dugarry weiter.