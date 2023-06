ManUnited: Was wird aus De Gea? Vertrag läuft aus

Der Vertrag von David De Gea bei Manchester United läuft schon in den nächsten Tagen aus. Noch ist seine Zukunft bei den Red Devils offen.

Der Vertrag des spanischen Torwarts läuft bei Manchester United bereits in wenigen Tagen zum 30. Juni aus - und weiterhin gibt es keine Entscheidung über eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses oder einen Abschied.

Wie der Verein in einem Statement bekannt gab, versuche man weiterhin, den Kontrakt des 32-Jährigen zu verlängern. United bezeichnete die Gespräche als „noch offen“.

Denn immer wieder hatte sich De Gea in der Vergangenheit teils krasse Aussetzer geleistet. In der vergangenen Spielzeit indes wies der Routinier die meisten Zu-Null-Spiele in der Premier League auf.