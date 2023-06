Handball: Der "neue Wolff" plant die Revanche

Ein Jahr liegt die dramatische Niederlage von Kielce im Champions-League-Finale zurück. Andreas Wolff, Kapitän des polnischen Spitzenklubs, hat mit dem Turnier noch eine Rechnung offen. Diese will der 32-Jährige am Wochenende begleichen.

Während die Spieler des FC Barcelona um ihn herum tanzten, lehnte sich der 32-Jährige tieftraurig an einen Torpfosten der Kölner Lanxess-Arena und vergrub sein Gesicht hinter den Händen. Soeben hatten die Katalanen Wolff und seinem polnischen Spitzenklub aus Kielce den Champions-League-Triumph in dramatischer Manier entrissen.

„Es tut weh, ein solches Finale so knapp verloren zu haben“, erinnerte sich Wolff gegenüber SPORT1. Knapp ein Jahr später folgt der zweite Anlauf, wieder kreuzt er beim Final Four in der Domstadt auf. Auch diesmal fest im Visier: die Krone des europäischen Vereinshandballs.