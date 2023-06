EM-Quali: Finnland schließt zu Tabellenführer Slowenien auf

Finnland gewinnt in der EM-Quali gegen Slowenien © AFP/SID/ELVIS BARUKCIC

Die finnische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland zum Tabellenführer Slowenien in der Gruppe H aufgeschlossen. Das Team um den Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky besiegte die Slowenen mit 2:0 (1:0).