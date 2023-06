City-Party eskaliert! Starspieler Dias kotzt in Handtasche von Grealish-Mutter

Was war geschehen? Dias habe zwei Shots zu sich genommen und sich dann übergeben. „Erstaunlicherweise ging alles in die Handtasche von Jack Grealishs Mutter“, so Ederson weiter.

City-Party eskaliert: Grealish-Mutter die Leidtragende

So musste der offenkundig noch mit reichlich Restalkohol im Blut versehene englische Nationalspieler nach dem Champions-League-Triumph in Istanbul (1:0 gegen Inter Mailand) auf dem Weg zurück nach Manchester von seinem Teamkollegen Kyle Walker gestützt werden .

Doch nach dem Feier-Marathon steht sogleich wieder Fußball an: Dias trifft mit Portugal am Samstag in der EM-Qualifikation auf Bosnien-Herzegowina, für Grealish geht es bereits am Freitag mit England gegen Malta weiter.