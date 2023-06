DFB-Team mit neun Veränderungen gegen Polen

DFB-Team mit neuen Gesichtern in der Startelf © FIRO/SID

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit neun Veränderungen in das Länderspiel in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD). Einzig Abwehrchef Antonio Rüdiger und Kapitän Joshua Kimmich sind nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Ukraine in der Startelf verblieben.