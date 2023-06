NBA: Dunleavy beerbt Myers als GM der Golden State Warriors

Curry in elitärem Kreis

Die Golden State Warriors verkünden am Freitag den Namen ihres neuen General Managers. Dieser kommt aus den eigenen Reihen.

„Er ist jung und energiegeladen, hat zahlreiche Beziehungen in der Liga aufgebaut und kommuniziert gut mit Spielern und Trainern - alles wichtige Eigenschaften in diesem Geschäft“, wurde Teambesitzer Joe Lacob in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Mike ist bereit für diese Herausforderung und Verantwortung.“