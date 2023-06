Darts: Phil Taylor sorgt sich um zweimaligen Weltmeister

Adrian Lewis beendete kürzlich vorerst seine Zeit auf dem Profi-Circuit der PDC. Gemeinsam mit Lehrmeister Phil Taylor feierte er große Erfolge beim World Cup of Darts. Dieser macht sich nun Sorgen um Lewis‘ Zustand.

Wenn eine Legende des Sports in einen massiven Abwärtsstrudel gerät, ist das für Fans oftmals unschön mit anzusehen. Ebenso für Mentoren.

Adrian Lewis, Weltmeister von 2011 und 2012, hat kürzlich angekündigt, eine Pause vom PDC-Circuit nehmen zu wollen. Zu schwach waren seine Leistungen der vergangenen Jahre, seinen letzten großen Titel feierte er 2016 beim World Cup of Darts – mit ebenjenem Mentor, Phil Taylor.

Dieser macht sich Sorgen um seinen ehemaligen Schützling: „Manche Spieler haben mich zu Aidy ( Spitzname von Adrian Lewis; Anm. d. Red. ) gefragt, und weshalb er vom Circuit zurückgetreten ist. Ich weiß es nicht und hoffe natürlich, dass es ihm gut geht“, sagte „The Power“ im Rahmen eines Medientermins zum World Seniors Masters, an dem er Ende Juni teilnehmen wird.

„Ich weiß, dass seine Frau Sarah in den vergangenen Monaten nicht im besten gesundheitlichen Zustand war und wenn er den Dartsport beiseitelegt, weil seine Familie an erster Stelle steht, ist das gut von ihm. Eine Pause könnte ihm guttun, denn der Zeitplan ist unerbittlich“, so Taylor weiter.