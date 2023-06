NBA: Morant erhält Monster-Sperre von der NBA

Anzeige

Nach Waffen-Skandal: Jetzt spricht NBA-Superstar Morant

Die NBA greift durch und verhängt eine Mega-Sperre gegen Ja Morant. Für den Superstar der Memphis Grizzlies sind die Folgen weitreichend.

Ja Morant wird von der NBA für 25 Spiele gesperrt!

Der Superstar der Memphis Grizzlies hatte zuletzt erneut mit Waffen in den sozialen Medien posiert und somit die Regeln der NBA gebrochen. Die Strafe beginnt zum Start der kommenden Saison 2023/24, gilt somit auch für die Vorbereitung und alle teaminternen Einheiten.

NBA-Boss Adam Silver hatte bereits eine harte Strafe angekündigt, nun fand er deutliche Worte in einer Mitteilung: „Die Entscheidung von Ja Morant, erneut mit einer Waffe in den sozialen Netzwerken zu hantieren, ist alarmierend und beunruhigend in Anbetracht seines ähnlichen Verhaltens im März, für das er bereits suspendiert wurde.“

Der 23-Jährige verpasst dadurch die Chance, in der kommenden Saison namhafte Auszeichnungen zu gewinnen: Durch die neuen Ligaregularien müsste Morant mindestens 65 Spiele absolvieren, um die Chance auf den MVP-Titel oder auf eine Auswahl in das All-Star-Team zu haben.

Morant-Entschuldigung an NBA und Memphis Grizzlies

In einem eigenen Statement versuchte er sich zu rechtfertigen: „Ich hatte Zeit zum Nachdenken und mir ist bewusst geworden, wie viel Leid ich angerichtet habe.“ „Ich möchte mich bei der NBA, den Grizzlies, meinen Teamkollegen und der Stadt Memphis entschuldigen.“

Es tue ihm leid, dass er „als Vorbild versagt“ habe. „Ich verspreche, dass ich mich bessern werde“, beendete der athletische Superstar sein Eingeständnis. Von NBA-Boss Silver durfte er aufgrund des „ligaschädigenden“ Verhaltens jedoch auf wenig Verständnis hoffen.

„Dass andere junge Menschen Jas Verhalten nachahmen könnten, ist besonders besorgniserregend. Wir sind der Meinung, dass die 25 Spiele Sperre angebracht sind und wir damit klarmachen, dass solch ein unverantwortliches Verhalten nicht toleriert wird“, so Silver.

In der vergangenen Saison war der Point Guard der Grizzlies bereits für mehrere Partien gesperrt worden, nachdem er in einem Video auf Instagram in einem Nachtclub mit einer Waffe beim Feiern gefilmt wurde. Daraufhin zeigte sich Morant reumütig und suchte sich psychische Hilfe.

MVP-Ambitionen? Zukunft von Morant ungewiss

Am 13. Mai wurde der 23-Jährige in einem Instagram Live-Video jedoch erneut aufgenommen, wie er „absichtlich und deutlich eine Waffe“ gezeigt habe, während er „mit mehreren anderen Personen in einem Auto saß“, hieß es in der Urteilsbegründung.

In dem Statement der NBA meinte Liga-Boss Silver, der Fokus für Morant müsse aktuell abseits des Feldes liegen: „Bevor er wieder spielen kann, muss er ein Programm mit der Liga ausarbeiten und erfüllen, das sich direkt mit den Umständen befasst, die ihn dazu gebracht haben, dieses destruktive Verhalten zu wiederholen.“

