Zweiter Fehltritt mit Waffe: NBA sperrt Morant für 25 Spiele

Nach seinem zweiten Fehltritt mit einer Schusswaffe ist Basketballstar Ja Morant von den Memphis Grizzlies als Wiederholungstäter in der NBA lange gesperrt worden. Der 23-Jährige muss bei den ersten 25 Spielen der kommenden Saison wegen „ligaschädigenden Verhaltens“ zuschauen. Das gab die nordamerikanische Profiliga am Freitag bekannt.

Morant habe "am 13. Mai absichtlich und deutlich eine Waffe" gezeigt, während er "mit mehreren anderen Personen in einem Auto saß", hieß es in der Urteilsbegründung. Der Profi habe die Feuerwaffe geschwungen, obwohl er gewusst habe, dass in diesem Moment live auf Instagram gestreamt wurde.