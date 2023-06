Transfermarkt: BVB gibt erstes Angebot für Ajax-Star ab!

SPORT1 hatte angekündigt , dass in dieser Woche Fahrt in den BVB -Poker um Edson Álvarez kommen soll. Nun hat der Pott-Klub dem 26 Jahre alten Defensiv-Star ein erstes Angebot über einen langfristigen Vertrag unterbreitet.

Álvarez, der als Sechser und Innenverteidiger spielen kann und vor allem über seine Mentalität kommt, soll der Dortmunder Königstransfer in diesem Sommer werden. Darauf haben sich Sportchef Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic festgelegt.

Der Mexikaner, an dem auch England-Klub West Ham interessiert ist, würde gerne zum BVB in die Bundesliga wechseln. Erst wenn sich Spieler und Klub einig sind, werden die Schwarzgelben in Verhandlungen mit Ajax Amsterdam gehen.