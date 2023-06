Sachsenring: Marquez sorgt für heftigen Crash und muss in Q1

Für den „King of Sachsenring“ hat das Rennwochenende mit Schwierigkeiten begonnen. Der Spanier Marc Marquez, Seriensieger beim Großen Motorrad-Preis von Deutschland, stürzte am Freitag kurz vor Ende des zweiten freien MotoGP-Trainings und schaffte es nicht unter die besten zehn Fahrer. Damit muss der Honda-Pilot am Samstag versuchen, es über das Qualifying 1 (10.50 Uhr) ins Qualifying 2 (11.15/jeweils ServusTV) zu schaffen. Nur auf diese Weise ist ein Startplatz in der ersten vier Reihen erreichbar.