Messi-Umarmung: Chinesischer Flitzer bekommt Stadionverbot

Die Umarmung für Lionel Messi hat für einen Fußball-Fan in China weitreichende Folgen. Wie die chinesische Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 18-Jährige festgenommen, der während des Testspiels zwischen Argentinien und Australien (2:0) in Peking als Flitzer für Aufsehen gesorgt hatte. Der junge Mann wurde zudem mit einem Stadionverbot für die nächsten zwölf Monate belegt - er war in ein Argentinien-Trikot gekleidet auf das Spielfeld gerannt und hatte Messi umarmt.