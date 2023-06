Lisicki erhält Wildcard in Berlin

Anzeige

Für das anstehende Rasenturnier in Berlin geben die Organisatoren Sabine Lisicki eine Wildcard.

Zehn Jahre nach ihrem Einzug ins Wimbledonfinale darf sich Sabine Lisicki dank einer Wildcard in Berlin auf Rasen wieder mit den weltbesten Tennisspielerinnen messen. In ihrer Heimat geht die frühere Top-Spielerin, die mittlerweile auf Platz 292 der Weltrangliste geführt wird, ab Montag im Hauptfeld an den Start.

"Ich liebe Tennis, und ich liebe das Spiel auf Rasen. Ich will mich hier in Berlin vor meinem heimischen Publikum so stark wie möglich zeigen", sagte Lisicki. 2013 war sie beim Grand-Slam-Highlight in London ins Finale gestürmt, verlor dort jedoch in zwei Sätzen gegen die Französin Marion Bartoli.

