Darts: WM-Duo hat sich verkracht - "Es ist eine private Sache"

Dimitri van den Bergh und Kim Huybrechts wollen beim World Cup of Darts in Frankfurt die WM gemeinsam nach Belgien holen - obwohl die persönliche Beziehung der beiden zerrüttet ist.

Nachdem Dimitri van den Bergh am Donnerstag beim World Cup of Darts in Frankfurt mit der Doppel-16 gegen Finnland den Auftaktsieg der Belgier eingetütet hatte, drehte er sich zum Publikum und ließ sich feiern. Doch sein Partner Kim Huybrechts jubelte nicht mit, gab stattdessen den Gegnern, den Schreibern sowie dem Caller die Hand und verließ anschließend schnell mit seinen Pfeilen die Bühne.