Anzeige

EM-Qualifikation: 26 Jahre Nationalmannschaft - Andorra-Legende baut Rekord weiter aus Legende mit unfassbarem Rekord

Sommer verrät: So ist mein Verhältnis zu Neuer

Elias Mantwill

Am Freitag spielt Andorras Fußballnationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz. Im Kader ist ein ganz besonderer Spieler zu finden.

Der Name Ildefons Lima Solà ist vermutlich den wenigsten Fußballfans ein Begriff.

Anzeige

Seit 23 Jahren war Lima da schon in der Nationalmannschaft aktiv, damals war es sein 128. Länderspiel, das ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde bescherte.

Am Mittwoch postete Lima auf Twitter das Bild des andorranischen Kaders für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Schweiz und Israel. Dazu schrieb er „Here we go... again“. Lima ist einmal mehr dabei.

Obwohl es schon häufiger danach aussah, dass er seine Nationalmannschaftskarriere an den Nagel hängen würde, spielt er auch im Alter von 43 Jahren in der Nationalmannschaft.

Lima: Andorras Rekordspieler

Am 10. Dezember 1979 wurde Ildefons Lima in der spanischen Stadt Barcelona geboren. Im Alter von 17 Jahren begann seine Profikarriere bei FC Andorra. Am 22. Juni 1997 gab Lima bei der 1:4 Niederlage gegen Estland sein Debüt im Dress der Nationalmannschaft und konnte als Innenverteidiger direkt ein Tor erzielen.

Zu diesem Zeitpunkt war der derzeit älteste deutsche Nationalspieler, Kevin Trapp, sechs Jahre alt und spielte bei den Junioren des FC Brotdorf. Sechs Akteure des aktuellen Kaders der deutschen Nationalmannschaft, waren zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren.

Bei der 0:2 Niederlage im Testspiel gegen Estland, bestritt Lima als zweiter Nationalspieler Andorras nach Óscar Sonejee am 1. Juni 2016 sein 100. Länderspiel. Mit seinem 107. Länderspiel am 16. August 2017 gegen Katar, konnte er den Landesrekord von Sonejee sogar überbieten.

Anzeige

„Ich bekomme noch immer Gänsehaut“

Seit seinem Debüt 1997 bestritt der Lima 134 Länderspiele, in denen er 11 Tore erzielen konnte. Dadurch ist er bis heute Rekordspieler und Rekordtorschütze des Landes und trug in der Nationalmannschaft häufig die Kapitänsbinde. Außerdem ist er aufgrund seines Debüts vor der Jahrtausendwende, einer der wenigen Spieler, die in vier Jahrzehnten als Fußballprofi aktiv waren.

In seiner Karriere spielte er für zwölf verschiedene Klubs unter anderem in der Schweiz, Spanien oder Mexiko. Seine erfolgreichste Zeit hatte der 43-Jährige jedoch in Italien bei US Triestina. Für den Verein bestritt er wettbewerbsübergreifend 104 Spiele und erzielte drei Tore.

Seinen ersten Erfolg mit der Nationalmannschaft erlebte Lima vor mehr als 20 Jahren in einem Freundschaftsspiel gegen Weißrussland. Vor 500 Zuschauern konnte Andorra das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden. „Ich bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich daran denke“, zitiert ihn die FIFA auf der eigenen Homepage.

An eine Spielsituation seines Bruders Antonio, mit dem er zwölf Jahre in der Nationalmannschaft spielte, erinnert er sich besonders gut. Über die Entstehung des 2:0 sagt er: „Ich sehe noch meinen Bruder vor mir, der Innenverteidiger war, und einen dieser Angriffe Marke Beckenbauer startete. Er stoppte zwischendurch immer wieder ab, und als er in den Strafraum eindrang, wurde er gefoult und es gab Elfmeter.“

Ildefons Lima im Laufduell mit Jadon Sancho

„Das ist der wichtigste Sieg in der Geschichte der Nationalmannschaft“

Der Zwergstaat Andorra besitzt nur 79.000 Einwohner (Stand 2021), wodurch es fast keine Spieler gibt, die in einer Profiliga Geld verdienen. Rekordspieler Lima ist daher auch einer der wenigen Profis im Nationalmannschaftskader des kleinen Landes.

Durch diese geringe Anzahl an professionellen Fußballspielern hält sich der Erfolg des Landes somit auch in Grenzen.

In der Qualifikation zur WM 2018 gab es für Andorra jedoch den bisher größten Erfolg des Landes. Als Kapitän führte Lima seine Mannschaft zu einem 1:0 Sieg gegen Ungarn. Für den Kapitän war dies außerdem erst der sechste Sieg, den er bis heute mit der Mannschaft auf dem Platz miterlebte. „Das ist der wichtigste Sieg in der Geschichte der Nationalmannschaft“, sagte er im Gespräch mit FIFA.com.

Anzeige

„Bevor ich die Fußballschuhe an den Nagel hänge, würde ich gern noch in einem Qualifikationsspiel einen Auswärtssieg erreichen. Das wird natürlich schwer werden, denn für uns ist es schon schwierig, zu Hause zu gewinnen. Aber das ist das Einzige, was mir noch fehlt“, zitierte die FIFA den 43-Jährigen im April 2020.

Im Juni 2022 gewann Andorra in der UEFA Nations League mit 2:1 in Liechtenstein, womit Lima eigentlich sein Ziel erreicht hat.