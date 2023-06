Special Olympics World Games - Was man wissen sollte

Im vierjährigen Wechsel veranstaltet Special Olympics International Sommer- und Winterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. In diesem Jahr finden die Sommerspiele unter dem Motto #ZusammenUnschlagbar in Berlin statt.

Was steht an?

Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten vom 17. bis 25. Juni in Berlin in 26 Sportarten gegeneinander an.

Welchen Stellenwert hat das Event?

Die Weltspiele werden das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München und finden erstmals überhaupt in der Bundesrepublik statt. Zu den Wettkämpfen werden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher in der Bundeshauptstadt erwartet.