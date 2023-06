Haaland wird Eisverkäufer! City-Star sorgt für kuriose Aktion bei Triple-Feier

Bei den großen Triple-Feierlichkeiten von Manchester City zeigt sich Erling Haaland in ungewohnter Rolle und macht damit einen Mann glücklich.

Im Rahmen der großen Party zum Triple-Gewinn von Manchester City schlüpfte der Stürmer-Star kurzerhand in eine neue Rolle.

So war er im Rahmen der Feierlichkeiten für kurze Zeit Eisverkäufer, wie der Besitzer des Eiswagens verriet. „Haaland kam zu mir und sagte: ‚Ich will Slush, aber nur den blauen‘. Dann sagt er: ‚Lass mich rein‘, und ich sage: ‚Ja, komm rein‘“, erklärte Ejaz Azam The Oldham Times.