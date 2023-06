Elversberg holt Angreifer Martinovic

Martinovic (l.) schließt sich Aufsteiger Elversberg an © SV Elversberg/SV Elversberg

Aufsteiger SV Elversberg rüstet für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Angreifer Dominik Martinovic vom Drittligisten Waldhof Mannheim. Der 26-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025. Martinovic hatte in der abgelaufenen Saison zwölf Treffer erzielt, in insgesamt 141 Drittliga-Einsätzen gelangen ihm 69 Torbeteiligungen.