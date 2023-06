WM im High Diving: DSV nominiert Schmidbauer und Halbisch

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) wird bei den Weltmeisterschaften (14. bis 30. Juli) im High Diving erstmals bei Frauen und Männern vertreten sein. Für die Titelkämpfe im japanischen Fukuoka wurde neben Europameisterin Iris Schmidbauer auch Manuel Halbisch nominiert. Halbisch wird damit als erster Mann für den Verband in der noch jungen Disziplin bei einer WM starten.

"Sowohl Iris Schmidbauer als auch Manuel Halbisch haben sich die Nominierung mit guten Ergebnissen beim Weltcup in Fort Lauderdale verdient", sagte Christoph Bohm, der als Bundestrainer Wasserspringen auch für das High Diving verantwortlich ist. Insbesondere Schmidbauer (Dresden) habe "dort sehr konstante Sprünge und eine sehr schwere Serie in schöner Qualität gezeigt", aber auch Halbisch (Waiblingen) habe "in den vergangenen Jahren immer wieder seine Leistung unter Beweis gestellt".