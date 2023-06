Countdown zu den Special Olympics World Games Berlin 2023: SPORT1 gewinnt TOYOTA Deutschland als weiteren Partner und präsentiert die Special Olympics umfangreich auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen

Berlin | Ismaning, 16. Juni 2023 – Der Countdown läuft – morgen geht es endlich los: Die Special Olympics World Games feiern vom 17. bis 25. Juni ihre Deutschland-Premiere und SPORT1 ist als Teil einer großen Medienallianz in Berlin mittendrin. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform hat als weiteren Partner TOYOTA Deutschland für das Co-Presenting der „Special Olympics Highlights“ im TV und das Channel Presenting des „Special Olympics“-Channels auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps gewonnen. In dieser Woche hatte SPORT1 zuvor bereits Coca-Cola als Kooperationspartner für die Special Olympics World Games Berlin 2023 präsentiert. Auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen wird SPORT1 umfangreich über die Special Olympics berichten.

So präsentiert SPORT1 die Special Olympics World Games Berlin 2023

In den „Special Olympics Highlights“ wird es von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni, jeweils ab 19:30 Uhr im Free-TV auf SPORT1 Tageszusammenfassungen aus den MITTENDRIN Studios in Ismaning geben – inklusive Interviews, Behind-the-Scenes und Filmbeiträgen rund um die Spiele. Hartwig Thöne moderiert gemeinsam mit Roman Peter ,

Vizeweltmeister im G- Judo 2017 und Teilnehmer der Special Olympics World Summer Games 2011 in Athen. Als Reporterin meldet sich von vor Ort Anne Kamphausen . Zudem ist am Samstag, 24. Juni, live ab 18:00 Uhr im Free-TV auf SPORT1 eine einstündige Talksendung speziell zu den Special Olympics geplant, die Hartwig Thöne moderiert.