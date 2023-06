Deutsche Kanuten bei European Games ohne Brendel

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel fehlt im Aufgebot der deutschen Rennsportkanuten für die European Games in Krakau.

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel fehlt im Aufgebot der deutschen Rennsportkanuten für die European Games in Krakau. Wie der Deutsche Kanu-Verband (DKV) mitteilte, verlor der 35-Jährige gemeinsam mit Nico Pickert das Ausscheidungsrennen um den Startplatz im Canadier-Zweier. Stattdessen dürfen Tim Hecker und Peter Kretschmer antreten. Im Canadier-Einer erhielt Pickert den Platz, auch in den Mixed-Booten bekam Brendel kein Startrecht.

Insgesamt nominierte der DKV 18 Sportlerinnen und Sportler für die Europaspiele vom 21. Juni bis zum 2. Juli. "Aufgrund der Vergabe von Quotenplätzen für dieses Event ist das Team im Vergleich zur WM-Mannschaft deutlich kleiner", erklärte Diagnose-Bundestrainerin Tina Kövari: "Aufgrund der verkleinerten Mannschaft gibt es Sportlerinnen und Sportler, die in mehreren Disziplinen starten werden, damit alle Strecken besetzt sind und weiterhin Wettkampferfahrung gesammelt werden kann."

Saisonhöhepunkt für die Rennsportkanuten ist die Heim-WM in Duisburg vom 23. bis 27. August, dort wird auch ein Großteil der Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben. In Krakau können dafür noch keine Tickets gelöst werden.