Darts: Martin Schindler zieht Konsequenz aus Rammstein-Skandal

„Ich will mich da einfach distanzieren und raushalten, fertig“: Darts-Star Martin Schindler ändert wegen der Skandal-Vorwürfe gegen Rammstein seine Einlaufmusik.

Wegen der Skandal-Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wird der deutsche Darts-Spitzenspieler Martin Schindler vorerst nicht mehr zum Song „Ich will“ einlaufen.

„Auf jeden Fall wird der Walk-on-Song geändert. Ich will mich da einfach distanzieren und raushalten, fertig“, erklärte er am Rande des World Cup of Darts in Frankfurt am Main. Er sei als Darts-Spieler „auch eine Person des öffentlichen Lebens. Dementsprechend muss man sich bei solchen Thematiken einfach raushalten.“

Gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann und dessen Umfeld wurden in den vergangenen Wochen schwere Vorwürfe von mehreren Frauen erhoben.

Im Fokus stehen Vorgänge um Konzerte und After-Show-Partys der Band und angebliche Rekrutierungen junger Frauen für sexuelle Handlungen mit Lindemann, dabei soll es bedrohliches und übergriffiges Verhalten gegeben haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat kürzlich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es gehe um Vorwürfe aus dem Bereich Sexualdelikte und Abgabe von Betäubungsmitteln.

Die Band reagierte auf die Vorwürfe mit einem Statement, in dem gebeten wird, sich nicht an „öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art“ zu beteiligen. Explizit zurückgewiesen wird von Lindemanns Anwälten die Anschuldigung, Frauen seien „mithilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können“. Dies sei „ausnahmslos unwahr“.

Indem Schindler nicht mehr zu „Ich will“ einläuft, legt er nicht nur Distanz zwischen sich und den Skandal um die Band, sondern auch zu diversen Textpassagen, die vor dem Hintergrund der Vorwürfe gerade ein eher ungutes Bild abgeben würden („Ich will dass ihr mir vertraut. Ich will dass ihr mir glaubt. Ich will eure Blicke spüren, jeden Herzschlag kontrollieren“).

Martin Schindler hat „Auge auf Linkin Park“ geworfen

Mit welchem Song Schindler zukünftig einlaufen will, ist noch unklar. Zwar habe er ein „Auge auf Linkin Park“ geworfen, die seine Lieblingsband ist, aber eine Entscheidung hat er noch nicht gefallen.