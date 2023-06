US Open: Fowler und Schauffele starten mit Rekordrunde

Die Golfprofis Rickie Fowler und Xander Schauffele sind mit Rekordrunden in die 123. US Open gestartet.

Die Golfprofis Rickie Fowler und Xander Schauffele sind mit Rekordrunden in die 123. US Open gestartet. Die US-Amerikaner benötigten im Los Angeles Country Club jeweils nur 62 Schläge für den Par-70-Kurs. Nie zuvor in der Geschichte des Turniers hatte ein Spieler so wenige Schläge für 18 Löcher gebraucht.