25 Jahre nach der Gewalttat: ZDF-Doku über Schande von Lens

Am 21. Juni jährt sich ein schwarzer Tag der deutschen Fußballgeschichte zum 25. Mal - und das ZDF blickt in seiner sportstudio reportage auf die Geschehnisse zurück. Während der WM 1998 in Frankreich griffen deutsche Hooligans den Gendarm Daniel Nivel an und verletzten ihn lebensgefährlich, der Franzose trug dauerhafte Hirnschäden davon. Die Schandtat ereignete sich am Rande des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Jugoslawien in Lens.