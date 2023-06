Hofmann glaubt an den Seriensieger: Marquez gibt "120 Prozent"

ServusTV-Experte Alex Hofmann traut MotoGP-Star Marc Marquez beim Großen Preis von Deutschland am Sachsenring viel zu.

Seit 2010 hat Marc Marquez bei jedem seiner Starts am Sachsenring den Sieg geholt, ServusTV-Experte Alex Hofmann traut dem spanischen MotoGP-Star trotz dessen bislang schwieriger Saison auch am Wochenende beim Großen Preis von Deutschland einiges zu. "Hier kann Marc fahrerisch den Unterschied machen", sagt Hofmann.

Ein Grund dafür ist das Layout der Kultstrecke. "Der Ring ist außergewöhnlich klein, außergewöhnlich eng, mit außergewöhnlichem Höhenunterschied und außergewöhnlichen Kurvenkombinationen", so Hofmann, "die technischen Stärken der europäischen Motorräder kommen nicht zum Zug."

Bislang dominiert der italienische Hersteller Ducati in der MotoGP, auch die KTM aus Österreich funktioniert gut. Marquez ist auf einer (eigentlich) unterlegenen Honda unterwegs. Der Werksfahrer der Japaner hat in diesem Jahr in den Hauptrennen noch nicht die Zielflagge gesehen, da er häufig ein zu großes Risiko eingehen muss, um überhaupt mithalten zu können.