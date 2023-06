Darts: Clemens und Schindler starten souverän in Team-WM

Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens und Martin Schindler sind bei der Team-WM in Frankfurt mühelos ins Turnier gestartet.

Pflichtaufgabe erfüllt: Die deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens (39) und Martin Schindler (26) haben sich bei der Team-WM in Frankfurt/Main zum Auftakt mühelos gegen Hongkong durchgesetzt. Angepeitscht von den heimischen Fans machten der „German Giant“ und „The Wall“ beim 4:0 kurzen Prozess. Nächster Gegner am Freitag ist Japan, auch im zweiten Duell der Gruppe B ist das deutsche Duo klar favorisiert.

WM-Halbfinalist Clemens und Schindler, beide mittlerweile in den Top 30 und damit in der erweiterten Weltspitze etabliert, übernahmen von Beginn an das Kommando. Die beiden ersten Legs checkte Schindler mit Würfen auf die Doppel 16, auch die nächsten beiden Durchgänge beendete der Weltranglisten-25.