Darts: Perfekter Auftakt für Deutschland mit Schindler und Clemens beim World Cup

Deutschlands Duo, Martin Schindler und Gabriel Clemens, erwischt einen Auftakt nach Maß beim World Cup of Darts. Mit einem Auftaktsieg ohne Legverlust setzt Deutschland ein erstes Zeichen, während andere gesetzte Nationen enttäuschen.

Vor dem lautstark anfeuernden Heimpublikum beim World Cup of Darts in der Eissporthalle Frankfurt gab sich das an Position sechs gesetzte deutsche Duo beim 4:0-Sieg keinerlei Blöße gegen Hongkong, vertreten von Man Lok Leung und Lok Yin Lee.