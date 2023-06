Leclerc über Ferrari: "Fehler sind besorgniserregend"

Ferrari fällt einmal mehr mit Pleiten, Pech und Pannen auf. Charles Leclerc ist nach dem Debakel von Spanien in Sorge um seinen Rennstall und fordert schnelle Besserung.

Ferraris Starpilot Charles Leclerc sorgt sich um den aktuellen Zustand seines Teams in der Formel 1 - und damit auch um seine eigene Zukunft.

„Die Fehler und Pannen in Spanien waren besorgniserregend“, sagte der 25-jährige Monegasse im Vorfeld des kanadischen Grand Prix am Sonntag (20.00) in Montreal: „Wir müssen alle Hintergründe aufdecken und das Auto schneller machen.“