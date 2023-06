Wiederbelebungs-Drama bei Tour de Suisse: Schweizer Mäder mit Horror-Sturz

Drama am Streckenrand der Schweiz-Rundfahrt!

Der 26-Jährige kam bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. „Mäder war nicht ansprechbar, wurde vor Ort wiederbelebt und anschließend per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert“, teilte sein Team Bahrain Victorious mit.