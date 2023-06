FC Bayern: Oliver Kahn postet erstes Foto nach Rausschmiss

Oliver Kahn: Ex-Bayern-Boss bedankt sich für Glückwünsche

In der Bildunterschrift bedankte er sich bei seinen Fans: „Vielen Dank für die vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag! Es hat mich sehr gefreut, all die positiven Nachrichten zu lesen.“ Darunter versah er den Post mit dem Hashtag: „weiterimmerweiter“.

In seiner Hand hielt er eine Tasse mit der geheimnisvollen Aufschrift „May You Live In Interesting Times“ (“Mögest du in interessanten Zeiten leben“).