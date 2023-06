Al Nassr: Ronaldo enthüllt seine bisher größte Umstellung seit seinem Wechsel

„Die größten Unterschiede, die ich in Saudi-Arabien festgestellt habe, sind offensichtlich die Hitze und der veränderte Zeitplan, da später trainiert wird, wenn es kühler ist“, sagte er in einem Interview als Botschafter für Live Score .

In Riad erreichen die Temperaturen in den Sommermonaten Höchstwerte bis zu 50 Grad Celsius. Für seinen Klub Al Nassr, der in der saudi-arabischen Hauptstadt beheimatet ist, reichte es in der vergangenen Spielzeit nur für den zweiten Platz.