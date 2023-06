Deutsche Rollstuhl-Basketballer stürmen ins WM-Viertelfinale

Gegen die Gastgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten setzte sich das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger am Donnerstag mühelos mit 87:16 (43:10) durch. In der Runde der letzten acht wartet am Freitag nun der Iran.

Auch die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen sind in Dubai am Start. Nach drei Siegen aus den ersten vier Gruppenspielen hatte sich die Mannschaft von Bundestrainer Dirk Passiwan vorzeitig für das Viertelfinale am Samstag qualifiziert. Vorher steht zum Abschluss der Vorrundengruppe A aber noch das Duell mit Japan am Freitag auf dem Plan.