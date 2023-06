Flick schützt Kimmich: „Mentalität wie Jordan und Bryant“

Hansi Flick lobte Joshua Kimmich vor dem Spiel in Polen und verglich seine Mentalität mit jener von Michael Jordan und Kobe Bryant.

Hansi Flick hat Joshua Kimmich nach zuletzt schwächeren Leistungen in den höchsten Tönen gelobt. „Jo hat die Mentalität, einfach immer gewinnen zu wollen. Dafür tut er alles“, sagte der Bundestrainer vor dem Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) gegen Polen in Warschau und verglich die Einstellung des Münchners mit jener der früheren Basketball-Superstars Michael Jordan und Kobe Bryant.