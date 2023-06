Ocean Race: Segel-Star Herrmann mit Malizia in finale Etappe gestartet - Ziel in der Schweiz

Boris Herrmann sticht mit der Malizia in Den Haag ein letztes Mal in See © IMAGO/Hanno Bode

Das Team Malizia um Boris Herrmann startet von der Niederlande aus in die letzte Etappe des Ocean Race. Das Ziel liegt in der Schweiz.

Boris Herrmann ist mit seinem Team Malizia in die finale Etappe des Ocean Race gestartet. Am Donnerstagabend legte die Crew in Den Haag ab und machte sich auf in Richtung Genf. In zehn bis zwölf Tagen steht dann auch der Sieger der Regatta um die Welt fest.