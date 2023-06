Messis schnellstes Tor: Argentinien schlägt Australien

Lionel Messi präsentiert sich vor dem Wechsel nach Miami in guter Form. Beim 2:0-Testspielsieg gegen Australien traf er bereits in der zweiten Minute.

Lionel Messi hat mit dem schnellsten Tor seiner Karriere Argentiniens Nationalmannschaft zum nächsten Sieg geschossen. Die Weltmeister gewannen am Donnerstag in Peking einen Test gegen Australien mit 2:0 (1:0), Messi erzielte dabei schon nach 79 Sekungen die sehenswerte Führung: Außerhalb des Strafraums kam der 35-Jährige an den Ball und schlenzte ihn unhaltbar ins Eck.