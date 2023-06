Lange Zeit blieb er hinter den großen Erwartungen zurück, doch dann explodierte Emre Can geradezu. In der Rückrunde zählte der 29 Jahre alte Mittelfeld-Star zu den Erfolgsgaranten bei Borussia Dortmund .

Viele Fans fragen sich deshalb: Was wird aus Emre Can?

BVB bereitet sich auf Star-Abgang vor!

Nach SPORT1 -Informationen haben die Dortmund-Bosse dem Spieler und seinem Berater mitgeteilt, dass sie ihn definitiv nicht ablösefrei gehen lassen wollen und bei einem entsprechenden Abschied noch Geld verdienen möchten. Heißt: Entweder wird Can in diesem Sommer noch verkauft oder er verlängert.

Wechselt Emre Can in die Premier League?

Nun muss Sportchef Sebastian Kehl, der bei den Gehältern ein wenig vorsichtiger agiert, die Gespräche mit Can und dessen Berater Reza Fazeli führen. Letzterer gilt in der Branche als gut vernetzter und umtriebiger Agent. Im vergangenen Sommer soll er bereits Gespräche mit Tottenham Hotspur geführt haben.

Wird das England-Thema in diesem Sommer nochmal heiß? Can hat für sich selbst jedenfalls noch keine Entscheidung getroffen. Der gebürtige Frankfurter fühlt sich beim BVB grundsätzlich wohl und kann auch seine eigenen Leistungen über die letzten dreieinhalb Jahre hinweg ganz gut einschätzen.

Nach langem Anlauf hat der frühere Profi des FC Bayern in der Rückrunde jedenfalls gezeigt, was in ihm steckt. Als klarer Sechser und Mentalitätsspieler verhalf er dem BVB fast zum Titel. Auch unter Bundestrainer Hansi Flick ist der ehrgeizige Kicker plötzlich wieder wichtig.

Der DFB-Coach hat zuletzt in einem FAZ-Interview betont, dass ihm die Entwicklung Cans gefalle und der BVB-Star im neuen Dreierketten-System als klarer Sechser eine ernsthafte Option ist. Am Freitagabend wird Can im Test in Warschau gegen Polen in die Startelf rutschen, wie Flick auf SPORT1-Nachfrage bestätigte.