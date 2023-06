“Zehn Kilo Übergewicht” - Felix Magath attackiert BVB-Star Niklas Süle

„Wir haben Profisport in der Bundesliga. Und ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft. Das habe ich noch nie gesehen“, sagte der 69-Jährige bei Sky über den Verteidiger: „Ich kann nur verstört feststellen, dass hier über so etwas überhaupt diskutiert wird.“

Nur wenige Tage später sagte Flick mit Bezug auf eine wiederholte Nachfrage, es sei im Hinblick auf die Vorbereitung zur Heim-EM „die Basis, dass jeder einzelne Spieler in seiner Top-Form ist“ und deutete mögliche Fitnessprobleme bei Süle an.

Süle-Verzicht auch in der Nationalelf ein Thema

Auch Magath, der aktuell nicht als Coach tätig ist, legte nach: „Selbstverständlich geht das nicht. Ich höre immer nur: Wir spielen so einen Hoch-Tempo-Fußball und alles ist so schnell geworden und alles ist so gut geworden bei uns in der Bundesliga. Da frage ich mich, wie geht das mit zehn Kilo Übergewicht?‘ Das verstehe ich nicht.“