3. Liga: Geschäftsführer Gorenzel verlässt 1860

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt der Österreicher auf eigenen Wunsch zum SK Austria Klagenfurt in die österreichische Bundesliga.

Gorenzel war Anfang 2018 als Sportlicher Leiter zu Sechzig gekommen, 2019 wurde er zum Geschäftsführer berufen. In dieser Zeit gelang den Münchnern am Ende der Spielzeit 2017/2018 der Aufstieg von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga.