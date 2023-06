FC Bayern muss sechsstellige Summe nachzahlen

Das Hauptzollamt München hat gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern einen Einziehungsbescheid in Höhe von rund 200.000 Euro erlassen. Im Zeitraum zwischen November 2016 bis November 2021 habe der Klub „Arbeitskräfte auf 450 Euro Basis beschäftigt und entlohnt, obwohl deren tatsächlicher Beschäftigungsumfang bei Weitem höher war“, heißt es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes München von Donnerstag.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hatte sich laut Mitteilung herausgestellt, "dass der Fußballverein in seinem von ihm betriebenen Nachwuchsleistungszentrum nicht den Mindestlohn entrichtet hat. Außerdem kam der Verein seinen Aufzeichnungsverpflichtungen hinsichtlich der geleisteten Arbeitsstunden nicht bzw. nicht richtig und vollständig nach." Zusätzlich zum sechsstelligen Betrag des Einziehungsbescheides würden vom FC Bayern die hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge in Höhe von rund 45.500 Euro nachgefordert.

Das im November 2021 eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Bayern hinsichtlich etwaiger Mindestlohnunterschreitungen am FC Bayern Campus ist damit rechtskräftig abgeschlossen. Die FC Bayern München AG, heißt es in einer Mitteilung des Bayern-Vorstandes von Donnerstag, werde "die rechnerisch ermittelten Unterschreitungen an die Bundeskasse entrichten". "Es lag nie in der Absicht der FC Bayern München AG, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berechtigten Lohn vorzuenthalten", teilte der Klub mit.