Nationalmannschaft: Kohler sieht Defensive als Hauptproblem

Kritik fürs DFB-Team: Jürgen Kohler © www.imago-images.de/SID/Herbert Bucco via www.imago-images.de

Ex-Weltmeister Jürgen Kohler hat die Defensive als das Hauptproblem der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgemacht. Die Probleme, so der frühere Nationalspieler, bestünden allerdings nicht erst seit dem 3:3 gegen die Ukraine. „Es sind wiederkehrende Fehler in der Defensive, taktisch und individuell. Wir waren über Jahrzehnte das Land mit den besten Abwehrspielern der Welt, da muss also etwas schiefgelaufen sein“, sagte Kohler dem kicker und kommt zu dem Schluss: „Das Verteidigen wird zu wenig trainiert.“