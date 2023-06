Nations League: Deutsche Volleyballerinnen mit nächstem Sieg

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr Auftaktspiel beim Nations-League-Stopp in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia gewonnen.

Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr Auftaktspiel beim Nations-League-Stopp in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia gewonnen. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang in der Nacht auf Donnerstag Thailand mit 3:1 (25:20, 25:13, 19:25, 25:23) und feierte damit den bereits vierten Sieg im fünften Spiel.

Beste Scorerinnen für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) waren Mittelblockerin Camilla Weitzel mit 17 und Außenangreiferin Hanna Orthmann mit 16 Punkten. In der Liga mit 16 Teams belegt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) momentan den sechsten Rang. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich am Ende für das Viertelfinale.

"Es war sehr wichtig für uns, einen guten Start in diese Woche zu erwischen, jetzt können wir selbstbewusst in die nächsten Spiele gehen", sagte Pia Kästner. Nach den zwei deutlichen Sätzen "haben sie es uns schwer gemacht, sehr gut aufgeschlagen und wir hatten Probleme im Zuspiel. Aber wir haben uns durchgekämpft", so die Zuspielerin.