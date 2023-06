Special Olympics: KiKA-Reportage über jüngste Teilnehmerin

Die Special Olympics in Berlin werden medial auch Kindern nähergebracht. KiKa begleitet die Weltspiele mit Nachrichtensendungen sowie einer Doku.

Die Special Olympics in Berlin werden medial auch Kindern nähergebracht. Der öffentlich-rechtliche TV-Kanal KiKa begleitet die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung (17. bis 25. Juni) mit Nachrichtensendungen sowie durch die Dokumentation „Annabelle - Mein Weg zu den Special Olympics World Games“. Dabei wird die jüngste aller Athletinnen und Athleten vorgestellt, die in Berlin an den Start geht.