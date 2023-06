PETA appelliert an Hamilton: "Nutzen Sie ihren Einfluss"

Tierschützer haben mit einem eindringlichen Appell an Lewis Hamilton für Aufsehen gesorgt - und dabei auch laute Kritik an der Formel 1 geübt.

Tierschützer haben mit einem eindringlichen Appell an Lewis Hamilton für Aufsehen gesorgt - und dabei auch laute Kritik an der Formel 1 geübt. Gemeinsam mit Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff saß Hamilton auf einer Bühne des Forbes Iconoclast Summit in New York, als Aktivistinnen und Aktivisten der Tierrechtsorganisation PETA den Raum betraten.