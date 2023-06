Champions League: Bitter traut Magdeburg Final-Einzug zu

Bitter traut Magdeburg das Endspiel beim Final Four zu © FIRO/SID/Jürgen Fromme

Ex-Weltmeister Johannes Bitter traut dem Handball-Vizemeister SC Magdeburg beim Final Four in der Champions League den Einzug ins Endspiel zu.

Ex-Weltmeister Johannes Bitter traut dem Handball-Vizemeister SC Magdeburg beim Final Four in der Champions League den Einzug ins Endspiel zu - trotz der hohen Halbfinal-Hürde FC Barcelona. „Magdeburg hat einen kleinen psychologischen Vorteil, weil sie den FC Barcelona bei ihren letzten beiden Aufeinandertreffen besiegt haben“, sagte der langjährige Nationaltorhüter bei DAZN: „Barcelona hätte sich daher sicherlich ein anderes Los gewünscht.“

Beim prestigeträchtigen Endrundenturnier der Königsklasse am Wochenende in Köln trifft der SCM am Samstag (15.15 Uhr) zunächst auf den Titelverteidiger aus Spanien. Im zweiten Halbfinale (18.00 Uhr/beide DAZN) spielt das polnische Spitzenteam Kielce mit dem deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff gegen Kiel-Bezwinger Paris St. Germain.